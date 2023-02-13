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Audiolab и «три мушкетёра»: серия 7000


13.02.2023 10:48

 

 

Audiolab представляет три новых Hi-Fi компонента средней ценовой категории. Серия 7000 состоит из CD-транспорта (7000CDT), усилителя (7000A) и стримера (7000N Play).

 

Интегральный усилитель 7000A занимает промежуточное положение между моделью начального уровня 6000A и флагманской 9000A. В нём есть немного и от одной, и от другой; например, три линейных RCA входа, встроенный MM-фонокорректор, поддержка Bluetooth – как у 6000A. Но Bluetooth теперь с aptX HD, а ещё добавлен вход USB Type-B. С 9000A новинку роднит 32-битный чип Sabre нового поколения (ES9038Q2M), «послеЦАПовый» активный фильтр и схема усиления класса A, а также цветной, а не монохромный дисплей на передней панели. Выходная мощность увеличена на 20 Вт на канал и теперь составляет 70 Вт; больше мощность и у тороидального трансформатора (250 ВА вместо 200 ВА).

 

У CD-транспорта диск загружается в лоток, а не в слот, как у более дешёвой модели серии 6000; улучшены блок питания и выходная схема (более совершенный тороидальный трансформатор, более высокий уровень экранирования). Коаксиальный и оптический выходы дополнены входным разъёмом USB Type-A – как у 9000CDT. Что касается стримера 7000N Play, разработчик утверждает: он очень сильно отличается (разумеется, в лучшую сторону) от «предшественника». В основе – мультирумная потоковая платформа DTS Play-Fi; управление – с помощью мобильного приложения; есть поддержка DLNA, Spotify Connect и AirPlay 2. Чип ЦАП – такой же, что и в 7000A; дисплей также имеется (цветной жидкокристаллический с диагональю 2,8”); есть оптический и коаксиальный выходы, которые позволяют подключить стример к цифровому входу усилителя или внешнему ЦАП, а также выходы RCA для прямого подключения к интегральному усилителю, предварительному усилителю или паре активных динамиков.

 

Все три новинки появятся в продаже в марте. Официальная презентация новой серии Audiolab 7000 состоялась на выставке ISE 2023 в Барселоне.

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