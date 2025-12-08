«АудиоСаммит-2026» пройдёт в апреле

08.12.2025 13:55

Дебютная выставка «АудиоСаммит», проходившая в Москве в этом году, собрала более 4000 посетителей и более 60 участников. Её организатор, компания En-Trade Distribution, анонсировал даты мероприятия, которое состоится в будущем году: 24-26 апреля, отель «Holiday Tagansky».



Экспозиция займёт все номера второго этажа гостиницы и восемь конференц-залов. Посетители получат возможность послушать и сравнить звучание аудиокомпонентов более 200 Hi-Fi и High End брендов, первыми ознакомиться с мировыми и российскими новинками, посетить лекции ведущих специалистов отрасли, пообщаться с разработчиками и принять участие в дискуссиях о современных трендах и технологиях. Любителей аналогового звука ждёт «Ярмарка Винила», где можно будет пополнить коллекцию виниловых пластинок. На представленное на стендах оборудование будут действовать специальные выставочные цены. В рамках выставки пройдёт конкурс на лучшую аудиосистему.

Для иногородних гостей отель вводит специальный тариф на проживание: на период с 22 по 27 апреля забронировать номер можно будет со скидкой 20% – по промокоду АУДИОСАММИТ (действует до 15 апреля 2026 г.; бронирование – по ссылке). А в ресторане гостиницы при предъявлении бейджа посетители выставки получат 10%-ную скидку на всё меню и напитки из бара.



Адрес «Holiday Tagansky»: Москва, Симоновский вал, 2. Часы работы выставки «АудиоСаммит-2026»: 24 и 25 апреля (пятница, суббота) – с 10:00 до 19:00, 26 апреля (воскресенье) – с 10:00 до 18:00. Вход бесплатный, по предварительной (обязательной!) регистрации, которая откроется в ближайшее время.