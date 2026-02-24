ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

АудиоСаммит 2026: регистрация открыта


24.02.2026 12:52

 

 

Организаторы «АудиоСаммита» 2026 объявили о начале онлайн-регистрации на выставку. «Главное аудиособытие весны от инсайдеров индустрии» пройдёт в Москве 24, 25 и 26 апреля.

 

Выставка, рассчитанная на меломанов и аудиофилов всех уровней вовлечённости, будет проходить в течение трёх дней в московском отеле «Holiday Tagansky». Дебютное мероприятие состоялось в прошлом году: тогда его посетили более четырёх тысяч человек, а число компаний-участников перевалило за шесть десятков. В этом году компания En-Trade Distribution, благодаря которой и появился «АудиоСаммит», обещает собрать в стенах отеля более 200 Hi-Fi и High-End брендов – под экспозиции забронированы все номера второго этажа гостиницы и восемь конференц-залов.

 

Ожидаются презентации новинок, лекции ведущих экспертов и дискуссии о современных трендах и технологиях, живое общение с разработчиками представленного оборудования. В рамках «АудиоСаммита» пройдёт «Ярмарка Винила», где все заинтересованные лица смогут пополнить свои коллекции виниловых пластинок, а на демонстрируемые аудиокомпоненты будут действовать специальные выставочные цены. Кроме того, организаторы запланировали проведение конкурса на лучшую звуковую систему выставки. Посещение «АудиоСаммита» бесплатное, предварительная регистрация обязательна. Для посетителей из других городов проживание в отеле, где будет проходить выставка, дешевле на 20%. Для всех посетителей с бейджем – скидка 10 % на меню ресторана и напитки в баре.

 

Обновлённый список участников: «Академия винила», «Апелиотис», «Аудиомания», «Винил от ЛАЗЕР CD», «Звук Люкс», «Каретный сарай», «Никитский 12», «Сфера звука», «Урал Звук», «Хадар Винил», AB Vinyl, ADK, ALLB,  ARIS, Armada Sound, AVREPORT.ru, Dark Division, DAstereo, Discorama, DPK, Eclecto Group, En-Trade Distribution, Flying Lemon Audio,  Gong AV, Gong Lux, Huge Sound, Kennerton Audio Equipment, Klyachin Group, Living Atmos, Long Wave, MMS, Operly, Overton, Petrik Audio, Prime Solutions, ProCinema, PULT.ru, Radiotehnika, Reel to Reel tapes Russia, RUIS Audio, SCIBER, Simple Distribution, Skyline Audio, SQtech, StereoPravda, Styleacoustics, TL-Sound, Transverse Sound,  Vinylshop.by, Vinyl Records, VPAcoustics, Zavalinka Records.

Связанные новости:
 Выставка портативной аудиотехники в Москве - 24.12.2025 00:26
 Hi-Fi & High End Show СПб: первые подробности - 23.12.2025 22:19
 «АудиоСаммит-2026» пройдёт в апреле - 08.12.2025 13:55
 Март не занимать! - 19.11.2025 20:36
 «АудиоСаммит» состоялся! - 16.05.2025 11:34
 Инновации и консерватизм NAT Audio - 24.03.2025 19:19
 Занесите в ежедневник: Москва, апрель, АудиоСаммит 2025 - 14.03.2025 14:03
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007