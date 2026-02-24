АудиоСаммит 2026: регистрация открыта

24.02.2026 12:52

Организаторы «АудиоСаммита» 2026 объявили о начале онлайн-регистрации на выставку. «Главное аудиособытие весны от инсайдеров индустрии» пройдёт в Москве 24, 25 и 26 апреля.

Выставка, рассчитанная на меломанов и аудиофилов всех уровней вовлечённости, будет проходить в течение трёх дней в московском отеле «Holiday Tagansky». Дебютное мероприятие состоялось в прошлом году: тогда его посетили более четырёх тысяч человек, а число компаний-участников перевалило за шесть десятков. В этом году компания En-Trade Distribution, благодаря которой и появился «АудиоСаммит», обещает собрать в стенах отеля более 200 Hi-Fi и High-End брендов – под экспозиции забронированы все номера второго этажа гостиницы и восемь конференц-залов.

Ожидаются презентации новинок, лекции ведущих экспертов и дискуссии о современных трендах и технологиях, живое общение с разработчиками представленного оборудования. В рамках «АудиоСаммита» пройдёт «Ярмарка Винила», где все заинтересованные лица смогут пополнить свои коллекции виниловых пластинок, а на демонстрируемые аудиокомпоненты будут действовать специальные выставочные цены. Кроме того, организаторы запланировали проведение конкурса на лучшую звуковую систему выставки. Посещение «АудиоСаммита» бесплатное, предварительная регистрация обязательна. Для посетителей из других городов проживание в отеле, где будет проходить выставка, дешевле на 20%. Для всех посетителей с бейджем – скидка 10 % на меню ресторана и напитки в баре.

Обновлённый список участников: «Академия винила», «Апелиотис», «Аудиомания», «Винил от ЛАЗЕР CD», «Звук Люкс», «Каретный сарай», «Никитский 12», «Сфера звука», «Урал Звук», «Хадар Винил», AB Vinyl, ADK, ALLB, ARIS, Armada Sound, AVREPORT.ru, Dark Division, DAstereo, Discorama, DPK, Eclecto Group, En-Trade Distribution, Flying Lemon Audio, Gong AV, Gong Lux, Huge Sound, Kennerton Audio Equipment, Klyachin Group, Living Atmos, Long Wave, MMS, Operly, Overton, Petrik Audio, Prime Solutions, ProCinema, PULT.ru, Radiotehnika, Reel to Reel tapes Russia, RUIS Audio, SCIBER, Simple Distribution, Skyline Audio, SQtech, StereoPravda, Styleacoustics, TL-Sound, Transverse Sound, Vinylshop.by, Vinyl Records, VPAcoustics, Zavalinka Records.