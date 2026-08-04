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«АудиоСаммит» переезжает


04.08.2026 12:13

 

 

О смене места проведения выставки «АудиоСаммит» объявил организатор мероприятия, компания En-Trade Distribution – один из ведущих российских дистрибьюторов аудиооборудования высокого класса.

 

Новой площадкой «для диалога между брендами, экспертами и сообществом ценителей качественного звука» станет московская гостиница «Edge Селигерская» (Коровинское шоссе, д. 10). Недавно в отеле прошла реновация, и её обновлённые номера и залы как нельзя лучше подходят задачам организаторов «АудиоСаммита», гарантируя высокий уровень сервиса и комфорта участников и посетителей.

 

Благодаря грядущему перезду «АудиоСаммита-2027» станет возможным расширение экспозиции и привлечение большего количества участников, обновление формата выставки, «создание современных демонстрационных пространств для идеального прослушивания» и многое другое. Посетителей выставки ждёт насыщенная программа, деловая и развлекательная; в частности, обещают ежедневные выступления музыкантов. Подробности пока не известны, ждём осени. А вот даты стоит занести в ежедневник уже сегодня: «АудиоСаммит-2027» будет проходить с 23 по 25 апреля.

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