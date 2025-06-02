Аудиосистема Дэвида Линча. Делайте ставки, господа…

02.06.2025 21:25

18 июня состоится аукцион, одним из лотов которого станет комплект аудиоаппаратуры, принадлежавший Дэвиду Линчу. Это стереосистема, состоящая из аудиокомпонентов Bang & Olufsen, выпущенных в 1980-х годах. Первоначальная цена: 4000 долларов США.



Создатель «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс» и «Синего бархата» скончался в январе нынешнего года. Аукционный дом Julien’s Auctions выставит на торги около 400 предметов, владельцем которых был Дэвид Линч. Желающим приобрести что-то из личных вещей культового режиссёра будут предложены старые плёночные камеры, сценарии фильмов, кофемашины и многое другое, включая несколько оленьих голов – а также стереосистема Beosystem 5500 1985-1987 гг., состоящая из проигрывателя виниловых пластинок Beogram 5500, усилителя/тюнера Beomaster 5500, аудиокассетного магнитофона Beocord 5500, CD-плеера Beogram CD 50, панели дистанционного управления Master Control Panel 5500 и пары напольных громкоговорителей Penta.



Комплект продаётся вместе с небольшой тумбочкой со сдвижной дверцей, а также с ИК-ресивером и кабелями.