AudioSolutions Overture: третье поколение

11.08.2020 14:33

Литовский производитель AudioSolutions обновил ассортимент: начался выпуск третьего поколения фирменной серии акустических систем начальной ценовой категории Overture. У колонок новый корпус, изменилась конструкция динамиков и кроссовера.

Корпуса для громкоговорителей Overture Mk3 созданы по принципу «ящик-в-ящике» (box-in-a-box) – эта конструкция хорошо зарекомендовала себя в «старших» линейках Virtuoso и Figaro. Внутри тяжелого внешнего кабинета находится ещё один, облегчённый; между ними – демпфирующий слой полиуретана. Драйверы нового образца созданы с учётом наработок главного дизайнера и владельца компании Гедиминаса Гайделиса (Gediminas Gaidelis), «накопленных» им в процессе создания моделей серии Figaro – он адаптировал уже апробированную конструкцию.

Линейка громкоговорителей Overture Mk3 – самая малобюджетная в ассортименте AudioSolutions. В неё входят пять моделей. Первыми в продаже появятся трёхполосные напольные O304F и O305F: выделенный СЧ-динамик «отрабатывает» частоты в диапазоне 1000-2000 Гц. В модели O304F используются два вуфера диаметром 15,2 см, в O305F они крупнее (18,3 см); соответственно, колонка имеет больший объём корпуса и вес. Вариантов отделки несколько: фронтальная панель всегда имеет лаковое покрытие чёрного или белого цвета, сам корпус – матовый чёрный в стандартной версии. За дополнительную плату можно приобрести колонки с отделкой шпоном натурального дерева (дуб, красное дерево, венге).