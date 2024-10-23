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Аудиосовершенство: Devialet Astra


23.10.2024 17:17

 

 

Devialet представляет усилитель Astra. Он появился на свет спустя 15 лет после создания первого фирменного усилителя, модели Devialet Expert, и, как говорится в пресс-релизе, является «наиболее совершенной аудиофильской системой из всех, выпускаемых компанией».

 

Заявлены нулевая дисторция, мощность 2х300 Вт / 4 Ом (или 2х150 Вт / 8 Ом) и полное отсутствие окрашивания звука. Варианты подключения: коаксиальный и оптический цифровые выходы, USB-C, аналоговый phono и линейный входы, Ethernet, двухполосный Wi-Fi. Компактный усилитель управляется через мобильное приложение, поддерживает AirPlay, Bluetooth 5.3, Spotify Connect, UPnP, Tidal Connect, имеет сертификацию Roon Ready; владельцы устройств на базе Android могут интегрировать Devialet Astra в домашнюю систему мультирум, подключив его к Google Cast-совместимой акустике. Совместимость с большинством стриминговых протоколов обеспечивают процессор iMX8 и фирменная операционная система DOS3 нового поколения. Отделка корпуса: «позолота» (Gold Leaf) или «светлая бронза» (Light Bronze). Технология SAM (Speaker Active Matching) настраивает выходной сигнал в соответствии с характеристиками подключаемых колонок – в базе Devialet Online Configurator содержатся данные о более чем 1200 моделей АС.

 

Владельцам усилителей Devialet Expert компания-производитель предлагает купить новинку на условиях trade-in: в течение двух недель после покупки сдать старое устройство и получить назад до 35% суммы, потраченной на приобретение нового усилителя Devialet Astra.

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