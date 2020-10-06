06.10.2020 13:33

Миниатюрный аудиостример Triangle AIO Connect позволяет слушать потоковое вещание музыки из Интернета или с сетевых устройств на любой стереосистеме. Плеер воспроизводит файлы во всех популярных форматах с поддержкой аудио High resolution (до 24 бит / 192 кГц).



Triangle AIO Connect подключается к домашней сети по Ethernet или Wi-Fi и может работать как самостоятельный аудиостример; можно использовать его и в составе мультирум-системы, построенной на компонентах Triangle. Для соединения с усилителем, AV-ресивером или активными громкоговрителями используются аналоговый или цифровой выходы AIO Connect. Предусмотрена поддержка онлайн-сервисов Tidal, Spotify, Deezer, а также интернет-радио TuneIn.



Управлять стримером, а также системой мультирум, частью которой он является, можно с помощью фирменного мобильного приложения: выбирать композиции из коллекции, запускать онлайн-сервисы и т.п.