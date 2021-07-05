Audiovector R 6 с изобарическими басовиками

05.07.2021 11:35

Три модификации напольной акустической системы R 6 предлагает компания Audiovector. Они различаются типом используемого ВЧ-излучателя, а также наличием дополнительного СЧ-динамика на задней панели громкоговорителя.

Базовая версия Signature комплектуется мягким купольным твитером R Evotech. В более продвинутой модели Avantgarde используется твитер конструкции R AMT. Флагманом является версия Arrete – с одноименным высокочастотником R AMT Arrete. Кроме того, громкоговорители этой модели комплектуются трёхдюймовым СЧ-драйвером с бумажным диффузором, расположенным на задней панели аудиосистемы – в дополнение к устанавливаемому в колонки всех модификаций особому изобарическому НЧ-модулю Isobaric Bass Reflex. Его конструкция включает расположенные один над другим драйверы 8 и 6,5 дюймов; оба направлены в пол, нижний (восьмидюймовый) установлен под углом.

Система заземления Freedom Grounding способствует минимизации искажений и снижению уровня шума. Характеристики АС: Signature – ВЧ до 26 кГц, Avantgarde и Arrete – до 52 кГц. Низкие частоты Arrete – от 23 Гц. Все три модели могут выдержать нагрузку до 450 Вт. Колонки имеют скошенное основание, корпуса из сверхплотных панелей HDF с системой внутренних распорок и демпфирующим материалом NanoPore. Отделка натуральным шпоном: орех, чёрный рояльный лак, белый глянец; грили – тканевые, чёрного цвета.