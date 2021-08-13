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A&ultima SP2000T: три усилителя, четыре ЦАПа


13.08.2021 12:51

 

 

Astell & Kern готовит к выпуску свой первый плеер с четырьмя ЦАП «на борту». Устройство A & ultima SP2000T будет оснащаться четырьмя одинаковыми чипами ESS ES9068AS для преобразования цифровых данных в аналоговый звук. Чипы будут иметь встроенный рендеринг MQA 8x с поддержкой файлов PCM до 32 бит / 384 кГц, 96k SPDIF и DSD1024.

 

У пользователей будет возможность подключать наушники к портам 2,5 мм, 3,5 мм или 4,4 мм, а затем выбирать один из трёх типов усиления, наиболее соответствующий музыкальному контенту, который они слушают. Система Triple Amp в SP2000T предлагает режим лампового усилителя, обычную настройку операционного усилителя или гибридное усиление с использованием как лампового, так и операционного усилителя. Все три режима будут доступны на трёх выходах для наушников. Новая функция Replay Gain служит для автоматической регулировки громкости и поддержки постоянного уровня воспроизведения.

 

SP2000T будет поддерживать Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц и Bluetooth с использованием кодеков LDAC и aptX-HD. Плеер оснастят сенсорным экраном Full HD с разрешением 1920x1080. Подробное описание новинки с полным перечнем технических характеристик появится к концу августа, сам же цифровой музыкальный проигрыватель A & ultima SP2000T должен появиться в продаже в октябре этого года.

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