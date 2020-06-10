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AURALiC: обновление серии G2


10.06.2020 11:45

 

 

В сериях G2.1/GX.1 появилось несколько новых устройств: потоковый транспорт Aries G2.1, потоковый ЦАП Vega G2.1, тактовый генератор Leo GX.1 и апсемплер Sirius G2.1.

 

Корпуса компонентов серии G2.1 теперь представляют собой двойную конструкцию «шасси внутри шасси»: внешний корпус из алюминия, дополнительный внутренний – медный. Это позволило улучшить экранирование от электромагнитных помех и заметно повысить производительность. Новая система подвески обеспечивает дополнительную изоляцию от внешней механической вибрации. Пружины в каждой из шести опор настроены на разное натяжение, что позволяет демпфировать вибрации на разных частотах.

 

OS Lighting 7.0 обеспечивает воспроизведение CD с дополнительными возможностями копирования: для этого нужен внешний привод CD, подключённый через USB к совместимому продукту AURALiC. Благодаря функции CD Lightning каждый сектор диска считывается несколько раз (для максимальной точности данных) и сохраняется в кэш-память перед воспроизведением, что обеспечивает высокий уровень звучания.

 

Неизменным для всех устройств G2.1/GX.1 является протокол совместимости AURALiC Lightning Link: компоненты поколения G2 и нового поколения G2.1 могут корректно работать в одной системе.

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