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Auro Technologies – банкрот


17.06.2022 11:42

 

 

Компания Auro Technologies, создавшая формат окружающего звучания Auro-3D, заявила о своём банкротстве. Такая информация появилась на немецком сайте heise online.

 

При этом утверждается, что «заявление о банкротстве – мера предосторожности», а основатель Auro Technologies Уилфрид Ван Бален (Wilfried Van Baelen) уверен, «что у компании есть хороший шанс справиться с ситуацией, а у иммерсивного формата Auro-3D – оставаться актуальным». Сообщается также, что принятые меры оказались необходимы после того, как продолжавшиеся в течение нескольких месяцев переговоры с потенциальным новым инвестором не увенчались успехом; усугубила ситуацию пандемия COVID 19 и дефицит микросхем, который отразился на производстве компонентов, поддерживающих формат Auro-3D.

 

Заявление о банкротстве даёт возможность для реструктуризации компании. Предполагается, что Auro Technologies в целом будет сохранена, её работники останутся на своих местах; продажа отдельных патентов, судя по всему, не рассматривается, так как не повлияет на ситуацию. Ещё одна компания, участвовавшая в создании формата, Galaxy Studios, сейчас не имеет отношения к Auro Technologies, и её никоим образом не касается происходящее с детищем Ван Балена.

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