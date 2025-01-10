Aurzen Zip: «дорогая, я уменьшил проектор»

10.01.2025 11:59

Aurzen Zip – устройство, которое его разработчики называют «первым в мире складным действительно портативным проектором». Новинка и впрямь очень маленькая: размеры проектора в сложенном виде – всего 84 x 78 x 26 мм, а весит эта кроха всего 200 г.



Для установки проектора не требуется подставка: Aurzen Zip состоит из трёх подвижно соединённых частей и в рабочем состоянии приобретает форму буквы Z. Разработчики говорят, что на мысль о создании такого устройства их навёл богатый походный опыт: в условиях, когда сигнал слабый, любые подставки легко опрокидываются и т.д., требуется специальное устройство, которое позволило бы обойтись без подобных сложностей. В верхней части Aurzen Zip расположен самый маленький из выпускаемых DLP-чипов и самая тонкая оптическая HD-система. В средней части установлены стереодинамики мощностью 1 Вт каждый. Наконец, в ту часть, которая служит опорой, когда проектор раскладывается в рабочее положение, встроен подзаряжаемый аккумулятор, рассчитанный на 1,5 часа показа (поддерживается функция быстрой зарядки через USB-C). Нижняя поверхность корпуса проектора – нескользящая.

Простоту настройки обеспечивают автофокус и коррекция трапецеидальных искажений, также автоматическая. Нативное разрешение проектора – 720p, яркость – 100 ANSI люменов. Есть встроенный гироскоп, позволяющий смотреть вертикальные видео, а для отображения «картинки» с экрана подключённых устройств (iOS, Android, MacOS и Windows) используется не Wi-Fi, а AirLink. Дополнительно можно приобрести беспроводной донгл CastPlay (для подключения к HDMI-портам ТВ или игровых консолей), магнитную подставку, позволяющую подзаряжать проектор, и магнитное же двустороннее крепление, расширяющее возможности установки устройства. Сейчас разработчики из компании Aurzen собирают средства, которые позволят начать массовое производство проекторов Zip; ожидается, что первые покупатели получат свои заказы уже в марте нынешнего года.



