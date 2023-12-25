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AUVIX начинает продажи проекторов Abira


25.12.2023 13:16

 

 

В портфолио российской компании-интегратора AUVIX появились новые устройства – видеопроекторы Abira. Под этой торговой маркой выпускаются проекторы с лазерным источником света; модельный ряд состоит из двух продуктовых линеек: D и S.

 

В серии D три модели: AB-D73ZL c яркостью 7700 Лм, AB-D83ZL с яркостью 8700 Лм и AB-D90ZL с яркостью 9400 Лм. В серию S входят две модели: AB-S120ZL (яркость 12600 люмен) и AB-S150ZL (15000 люмен). Все проекторы, выпускаемые под брендом Abira, имеют разрешение WUXGA и контрастность 100000:1. Главными конкурентными преимуществами проекторов Abira являются значительный рабочий ресурс лазерного источника света (до 20000 часов) и расширенный набор интерфейсов, в том числе DVI , 2HDMI, VGA, а также порты управления RS232,USB, RJ45 (в моделях серии D) и HD-BaseT (серия S). Возможности настройки включают коррекцию трапецеидальных искажений по вертикали ±35 градусов и выравнивание по четырём углам; сдвиг объектива моторизованный, ±100% по вертикали и ±40% по горизонтали. Производитель предлагает три сменных моторизованных объектива, которые приобретаются дополнительно.

 

Лазерные видеопроекторы Abira предназначены для использования в проектах, требующих яркой и детализированной «картинки» с живыми насыщенными цветами. Области применения фирменных устройств: музеи, тематические парки, всевозможные арт-объекты, торговые площадки, конференц-залы и пр.

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