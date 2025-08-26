AV-over-IP: передовые решения ATEN

26.08.2025 16:21

ATEN VE8962T и VE8962R – приёмник и передатчик, поддерживающие True 4K HDMI и питание через PoE.



Новинки предназначены для использования в составе современных систем передачи аудио- и видеосигнала. Благодаря гибкости и масштабируемости решений эти устройства подходят для проектов любого уровня сложности.

С помощью ATEN VE8962T и VE8962R можно передавать видео в качестве 4K до 4096х2160 @ 60 Гц (4:4:4), аудио, USB, сигналы управления (ИК и RS-232) со сверхмалой задержкой по одному кабелю. Для подключения системы достаточно кабеля Cat5e/6 или оптоволоконного. Питание устройств VE8962 осуществляется двумя способами: через PoE или через обычный блок питания. Для создания резервной сети можно использовать подключение по витой паре или через оптоволокно, а для управления – web-интерфейс или внешнюю систему.



Новинки обеспечивают высокое качество изображения и звука: встроенная система апскейлинга автоматически масштабирует разрешение сигнала до 4K, также имеются встроенные функции работы с аудиосигналом. Приёмник и передатчик ATEN VE8962 разработаны для матричных AV-систем коммутации, их можно использовать для создания горизонтальных и вертикальных видеостен. Сферы применения: торговые центры, аэропорты, конференц-залы, ситуационные и диспетчерские центры.