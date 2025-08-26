ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

AV-over-IP: передовые решения ATEN


26.08.2025 16:21

 

 

ATEN VE8962T и VE8962R – приёмник и передатчик, поддерживающие True 4K HDMI и питание через PoE.

 

Новинки предназначены для использования в составе современных систем передачи аудио- и видеосигнала. Благодаря гибкости и масштабируемости решений эти устройства подходят для проектов любого уровня сложности.
С помощью ATEN VE8962T и VE8962R можно передавать видео в качестве 4K до 4096х2160 @ 60 Гц (4:4:4), аудио, USB, сигналы управления (ИК и RS-232) со сверхмалой задержкой по одному кабелю. Для подключения системы достаточно кабеля Cat5e/6 или оптоволоконного. Питание устройств VE8962 осуществляется двумя способами: через PoE или через обычный блок питания. Для создания резервной сети можно использовать подключение по витой паре или через оптоволокно, а для управления – web-интерфейс или внешнюю систему.

 

Новинки обеспечивают высокое качество изображения и звука: встроенная система апскейлинга автоматически масштабирует разрешение сигнала до 4K, также имеются встроенные функции работы с аудиосигналом. Приёмник и передатчик ATEN VE8962 разработаны для матричных AV-систем коммутации, их можно использовать для создания горизонтальных и вертикальных видеостен. Сферы применения: торговые центры, аэропорты, конференц-залы, ситуационные и диспетчерские центры.

Связанные новости:
 Приёмопередатчик ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 с PoH - 26.06.2025 23:16
 Коммутация в масштабируемых AV-проектах - 17.05.2025 15:47
 Учите или учитесь? WyreStorm NHD-510-TX в помощь - 05.02.2025 22:11
 AVoIP: WyreStorm NHD-500-V2  - 23.01.2025 23:19
 Новые AV-решения Optoma на выставке ISE 2024 - 30.01.2024 11:09
 Мозаичные видеостены - 23.11.2022 10:16
 Key Digital KD-X444S - 15.08.2018 19:00
 Новый HDBaseT-экстендер от Key Digital - 22.05.2018 10:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007