AV-ресивер Yamaha Aventage RX-A2A

18.11.2020 12:05

Новинка в серии Aventage от Yamaha – аудио/видеоресивер последнего поколения RX-A2A. Новый дизайн, очень солидный внешний вид, несколько входов 4K 120 Гц и впечатляющий набор самых современных технологий. Ресивер должен появиться в продаже в январе будущего года.



Yamaha RX-A2A – 7.2-канальный ресивер средней ценовой категории. Производитель не даёт информацию о том, какой чип HDMI 2.1 используется в устройствах этой модели (напомним, что чипы производства Nuvotron, устанавливаемые многими производителями, не только «Ямахой», оказались с дефектом).



Внешне RX-A2A выглядит современнее, чем предыдущие модели: дизайн стал лаконичнее, что только прибавило ресиверу лоска. На передней панели – новый ЖК-дисплей с высоким разрешением, сенсорные кнопки и традиционный поворотный переключатель. Для подключения предусмотрены семь HDMI-входов, из них три с поддержкой HDMI 2.1; по утверждению представителей Yamaha, RX-A2A – пока единственная модель с такими возможностями.



Новинка поддерживает иммерсивные аудио форматы DTS:X и Dolby Atmos; после будущих апгрейдов производитель обещает добавить функцию Dolby Atmos Height Virtualization – она позволит создавать эффект звукового поля 360º (с имитацией высотных каналов) даже при использовании стерео систем или комплектов 5.1 и 7.1. Поддержка Dolby Vision, HDCP 2.3 и eARC уже реализована; HDR10+ совместимость – вопрос ближайшего будущего. Прочие «способности» ресивера включают Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect, поддержку мультирум и возможность голосового управления (Alexa, Google, Siri). Функция MusicCast Surround обеспечивает возможность беспроводного подключения колонок с поддержкой MusicCast – их можно использовать в качестве каналов окружающего звучания в системах 5.1.2.