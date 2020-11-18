ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

AV-ресивер Yamaha Aventage RX-A2A


18.11.2020 12:05

 

 

Новинка в серии Aventage от Yamaha – аудио/видеоресивер последнего поколения RX-A2A. Новый дизайн, очень солидный внешний вид, несколько входов 4K 120 Гц и впечатляющий набор самых современных технологий. Ресивер должен появиться в продаже в январе будущего года.

 

Yamaha RX-A2A – 7.2-канальный ресивер средней ценовой категории. Производитель не даёт информацию о том, какой чип HDMI 2.1 используется в устройствах этой модели (напомним, что чипы производства Nuvotron, устанавливаемые многими производителями, не только «Ямахой», оказались с дефектом).

 

Внешне RX-A2A выглядит современнее, чем предыдущие модели: дизайн стал лаконичнее, что только прибавило ресиверу лоска. На передней панели – новый ЖК-дисплей с высоким разрешением, сенсорные кнопки и традиционный поворотный переключатель. Для подключения предусмотрены семь HDMI-входов, из них три с поддержкой HDMI 2.1; по утверждению представителей Yamaha, RX-A2A – пока единственная модель с такими возможностями.

 

Новинка поддерживает иммерсивные аудио форматы DTS:X и Dolby Atmos; после будущих апгрейдов производитель обещает добавить функцию Dolby Atmos Height Virtualization – она позволит создавать эффект звукового поля 360º (с имитацией высотных каналов) даже при использовании стерео систем или комплектов 5.1 и 7.1. Поддержка Dolby Vision, HDCP 2.3 и eARC уже реализована; HDR10+ совместимость – вопрос ближайшего будущего. Прочие «способности» ресивера включают Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect, поддержку мультирум и возможность голосового управления (Alexa, Google, Siri). Функция MusicCast Surround обеспечивает возможность беспроводного подключения колонок с поддержкой MusicCast – их можно использовать в качестве каналов окружающего звучания в системах 5.1.2.

Связанные новости:
 «Сырой» HDMI 2.1  - 26.10.2020 12:55
 Yamaha A-S1200, A-S2200 и A-S3200 - 29.09.2020 11:11
 Наушники Yamaha: восемь новинок до конца года - 27.08.2020 12:30
 «Умный» саундбар Yamaha YAS-109 - 04.02.2020 12:19
 Старт продаж саундбара Yamaha Music YAS-209 - 30.09.2019 08:00
 Yamaha: домашний кинотеатр «из коробки» с 4K и MusicCast - 27.06.2019 11:10
 Yamaha: поддержка AirPlay 2 и Google Ассистент - 05.06.2019 11:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007