AV-ресивер Yamaha RX-V4A

18.12.2020 12:50

AV-ресивер нового поколения от Yamaha, модель RX-V4A – это все достоинства фирменных устройств данной категории в превосходной степени: больше поддерживаемого контента и подключаемых устройств, выше разрешение, ярче впечатления.



5.1-канальный 80-ваттный ресивер поддерживает разрешение 4K/120Hz, технологию CINEMA DSP 3D, которая позволяет воссоздать звуковую картину большого помещения в обычной жилой комнате, и функцию улучшения воспроизведения музыки в сжатом формате Music Enhancer. Встроенная технология MusicCast обеспечивает работу по Wi-Fi, AirPlay 2 и поддержку Spotify Connect, позволяет управлять встроенными сервисами потоковой передачи музыки и многоканальным аудио с помощью голосовых помощников, даёт возможность создать домашний кинотеатр конфигурации 5.1 без проводного подключения к ресиверу сателлитной акустики (при использовании акустических систем Yamaha WX-021 и WX-051). Все входы на RX-V4A поддерживают Dolby Vision.

Из других возможностей отметим наличие фирменной системы оптимизации звука YPAO, а также поддержку HDMI 2.1 с HDCP 2.3 и eARC (4-in/1-out) и HDR10+ (в будущих обновлениях).