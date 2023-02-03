AV-ресиверы Sony: для инсталляторов и не только

03.02.2023 12:58

Sony Electronics Inc. расширяет линейку фирменных AV-ресиверов. Представлены четыре новые модели с поддержкой 8K и 4K/120 и технологии Sony 360 Spatial Sound Mapping, разработанные специально для интеграторов – с оптимизированными возможностями подключения и конфигурирования и расширенной совместимостью с основными системами автоматизации (Control4, Crestron, Savant и др.). Ещё одна новинка рассчитана на конечных пользователей, желающих улучшить имеющуюся систему домашнего кинотеатра.

Устройства, о которых идёт речь – 13.2-канальный STR-AZ7000ES, 11.2-канальный STR-AZ5000ES, 9.2-канальный STR-AZ3000ES и 7.2-канальный STR-AZ1000ES. Модель, установка которой не требует участия профессионального инсталлятора – 7.2-канальный 8K ресивер STR-AN1000. Все аппараты построены на шасси FBB, оно обеспечивает высокую жёсткость, рама каркаса более стабильна, что позволило уменьшить искажения звука. Днище корпуса на 200%, а боковая стенка на 120% толще, чем в ресиверах предыдущего поколения.

Все новые модели AV-ресиверов Sony поддерживают HDR10, HLG, Dolby Vision, 8K и IMAX Enhanced. Для геймеров – переменная частота обновления (VRR) и автоматический режим малой задержки входного сигнала (ALLM) с HDMI 2.1. Кроме того, при работе с совместимыми телевизорами Sony BRAVIA XR ресиверы также будут поддерживать Auto HDR Tone Mapping и Auto Genre Picture Mode: благодаря этим технологиям телевизор может определять тип воспроизводимого контента и автоматически переключаться между режимами изображения для игр и кино. Что касается аудио, здесь Sony предлагает поддержку DSD, 13-канальную систему усиления в STR-AZ7000ES, а также – для всех новых устройств – подключение к усилителю через Bluetooth и поддержку сервисов Spotify Connect, Chromecast, Apple Airplay 2 и Works with Sonos.



