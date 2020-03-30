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AV Technology Awards 2020: цифровая версия


30.03.2020 14:35

 

 

Лауреатов премии AV Technology Awards в этом году буду чествовать дистанционно. В соответствии с рекомендациями британского правительства церемония вручения наград в режиме офлайн не состоится.

 

Организаторы разработали программу мероприятия, предполагающую виртуальное присутствие гостей, судей и непосредственных виновников торжества. Заявки на участие уже собраны; в этом году их оказалось больше, чем обычно. Эксперты, как всегда, выберут лучшие аудио-видео компоненты и реализованные проекты; список претендентов на победу и лауреатов будет готов к 25 июня.

 

В прошлом году в число обладателей награды Technology Excellence вошли компании Peerless-AV (категория «Дисплей года»), Shure («Аудио продукт года»), Luxul («Решения по управлению источниками сигнала») и пр.

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