AV Technology Awards 2020: цифровая версия

30.03.2020 14:35

Лауреатов премии AV Technology Awards в этом году буду чествовать дистанционно. В соответствии с рекомендациями британского правительства церемония вручения наград в режиме офлайн не состоится.



Организаторы разработали программу мероприятия, предполагающую виртуальное присутствие гостей, судей и непосредственных виновников торжества. Заявки на участие уже собраны; в этом году их оказалось больше, чем обычно. Эксперты, как всегда, выберут лучшие аудио-видео компоненты и реализованные проекты; список претендентов на победу и лауреатов будет готов к 25 июня.



В прошлом году в число обладателей награды Technology Excellence вошли компании Peerless-AV (категория «Дисплей года»), Shure («Аудио продукт года»), Luxul («Решения по управлению источниками сигнала») и пр.