AV-техника без первого взноса и переплат!

28.12.2024 18:42

Группа М.Видео-Эльдорадо совместно с ОТП Банком подготовили для российских потребителей новогоднее предложение. Все товары, реализуемые в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», до 15 января 2025 года можно купить в рассрочку, без первого взноса и переплат.



Предложение действует на все товары торговой сети, включая телевизоры, наушники, игровые приставки и бытовую технику многих других товарных категорий. Вплоть до 15 января 2025 года всё это можно приобрести на условиях «0-0-24», то есть без первоначального взноса, без переплат, с рассрочкой сроком до 24 месяцев. Предложение действует на покупки как офлайн, в магазинах, так и через онлайн-каналы продаж. Необходимо заполнить заявку на рассрочку, которая будет одобрена в течение не более трёх минут. Если решение банка положительное, далее нужно лишь подписать договор (через СМС или в магазине) и получить заказ.



В отличие от стандартных кредитов, при покупке в рассрочку потребитель не переплачивает за приобретаемый товар; оформление предельно простое и быстрое; для оформления рассрочки требуется только паспорт гражданина РФ, подтверждать свои доходы покупателю не нужно. Подробная информация об акции «Рассрочка 0-0-24» размещена на сайте М.Видео-Эльдорадо.



