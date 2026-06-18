Avantgarde Opus 1: рупоры для всех (на самом деле нет)

18.06.2026 15:55

Новинка модельного ряда Avantgarde Acoustic – компактные напольные активные рупорные громкоговорители Opus 1. Выпуском этой модели компания пытается привлечь более широкую аудиторию, которой не по карману более крупные и дорогие фирменные колонки.

В случае с Opus 1 покупатель приобретает акустическую систему класса High End с узнаваемой внешностью, ручной сборкой, свойственной продукции Avantgarde Acoustic высокой эффективностью и характерным для рупорных громкоговорителей звучанием. Однако широкая доступность новинки довольно условна: пара Avantgarde Acoustics Opus 1 стоит от 10500 евро без НДС…

Opus 1 оснащаются 13,8-дюймовым сферическим рупором и дюймовым компрессионным драйвером с кольцевой диафрагмой. За воспроизведение басов отвечает десятидюймовый динамик OBM10 с бумажным диффузором. На задней панели басовой секции расположен фазоинвертор; питание осуществляется от выделенного усилителя (класс A) мощностью 350 Вт. Средне- и высокочастотная секция получают 10 Вт мощности класса A/B. Для управления кроссовером и настройки басов используется DSP. Заявленная АЧХ: 35 Гц-22 кГц, частота кроссовера 700 Гц, эффективность рупора 103 дБ/Вт/м, импеданс 8 Ом. Есть линейный вход XLR. Размеры корпуса колонки: 110 x 35 x 36 см. Цвета корпуса: белый с серебром или полностью чёрный, с возможностью выбора цвета рупора.