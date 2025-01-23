AVoIP: WyreStorm NHD-500-V2

23.01.2025 23:19

Компания WyreStorm представила обновлённую систему AV over IP серии JPEG2000 NetworkHD 500. Два новых устройства, кодер NHD-500-TX-V2 и декодер NHD-500-RX-V2, оснащаются дополнительными интерфейсами и предлагают пользователям расширенный набор функций.



Базовые возможности устройств предыдущей версии, в частности, способность кодировать до 4K60 4:4:4 @8 бит по сети 1 Гбит/с, дополнены и расширены: у обновлённого кодера появился интерфейс HDMI Loop Out, что позволяет использовать кодер с локальными мониторами или устройствами отображения, а декодер NHD-500-RX-V2 теперь имеет два встроенных порта HID и два полноценных порта USB 2.0.

NHD-500-TX-V2 и NHD-500-RX-V2 упрощают распределение аудиосигнала в сложных инсталляциях на нескольких объектах, обеспечивая взаимодействие с устройствами Dante AV-A. Благодаря универсальному порту Ethernet к сети можно подключать дополнительные локальные устройства, например, дисплеи или источники сигнала, без использования дополнительных кабелей от сетевого коммутатора. Сохранена возможность передачи контента Dolby Vision, HDR10 и HLG. Все сигналы, включая аудио, видео, USB и управление, можно независимо коммутировать между кодерами и декодерами; имеется возможность бесшовной интеграции в приложения KVM.





