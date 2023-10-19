AVREPORT и «СтереоПравда» на выставке Hi-Fi & High End Show

19.10.2023 01:39

Портал AVREPORT.RU и программа «СтереоПравда с Мишей Кучеренко» приглашают вас на выставку Hi-Fi & High End Show 2023, которая будет проходить в Москве уже на этой неделе. На выставке мы продемонстрируем нашу авторскую стереосистему, проведём несколько мастер-классов и ответим на вопросы читателей и зрителей.

С 20 по 22 октября в московском отеле «Альянс Бородино» (ул. Русаковская, дом 13, строение 5) в комнате №1010 будет демонстрироваться стереосистема, которая максимально полно отражает наш подход к звуку. Комплект будет собран на базе магнитно-планарных акустических систем Magnepan, а также флагманских компонентов Ayre Acoustics – усилителей серии R и цифрового хаба Ayre QX-5 Twenty. Коммутация – кабели Kubala-Sosna. Вы сможете не только оценить звучание нашей стереосистемы, но и подробно ознакомиться с программой консультаций и аудита звуковых систем, разработанной «СтереоПравдой».

Помимо демонстраций нашего аудио сетапа, в комнате №1010 будут проходить мастер-классы и автограф-сессии Михаила Кучеренко. В субботу 21 октября с 13:00 до 14:00 пройдёт лекция Михаила Кучеренко «В поисках утраченного времени: оценка перспектив импортозамещения в аудио».



