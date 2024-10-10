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AVREPORT.RU и «СтереоПравда» приглашают на выставку


10.10.2024 12:49

 

 

Интернет-портал AVREPORT.RU и программа «СтереоПравда» примут участие в выставке Hi-Fi & High End Show, которая будет проходить в Москве с 18 по 20 октября в отеле «Альянс-Бородино». Как всегда, мы будем вести видеосъёмку и подготовим подробный репортаж, а также проведём серию интервью с участниками выставки.

 

Ждём вас в комнате №1102, где разместится наша собственная экспозиция. Мы представим вашему вниманию два интереснейших звуковых комплекта, состав которых отражает наше мнение о том, как должна звучать высококлассная аудиосистема. Первый, полноразмерный, сетап будет состоять из акустических систем Magnepan 20.7 и цифрового источника MSB Technology Premier DAC/Digital Director. Усиление – Aesthetix, виниловый тракт EMT с батарейным питанием. Вторая система, компактная (в нашем случае – настольная) будет построена на базе уникальных громкоговорителей Magnepan Mini Maggie, дополнит их интегральный гибридный усилитель с ЦАПом и фонокорректором Aesthetix Mimas.

 

Также в комнате №1102 будут проходить (все три дня работы выставки: 18, 19 и 20 октября) мастер-классы Михаила Кучеренко. Начало в 16:00. Михаил ответит на вопросы присутствующих, к нему можно будет обратиться за рекомендациями в области построения аудиосистем высшего класса. Каждый посетитель нашей экспозиции получит возможность принять участие в розыгрыше призов; для этого нужно заполнить анкету (анкеты будут выдаваться там же, в комнате №1102). В числе призов: наушники Kennerton Audio; аудиофильские аксессуары, предоставленные компанией Гонг АВ; книга Михаила Кучеренко «СтереоПравда – неполиткорректная история High End Audio»; поездка в компании с Михаилом Кучеренко на прослушивание уникальной аудиосистемы с активной акустикой Apogee Grand (видео здесь).

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