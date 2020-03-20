Автоматическая «вертушка» Dual CS 458

20.03.2020 12:27

В ассортименте виниловых «вертушек», выпускаемых под брендом Dual, появилась новая модель – полностью автоматический проигрыватель виниловых дисков Dual CS 458.

В приводе проигрывателя используется двигатель постоянного тока с электронным управлением скоростью. Улучшена синхронизация, что положительно отражается на звучании. Шасси из МДФ в сочетании с плавающим субшасси, на котором закреплены диск и тонарм, поглощают все виды вибраций. Новая разработка Dual – высокоподвижный тонарм с улучшенным карданным подшипником – обеспечивает устойчивый трекинг и прекрасные звуковые характеристики. Устойчивый к деформации сменный шелл изготовлен из композита и подходит для картриджей с креплением 1/2".

В комплект поставки входит ММ картридж Audio Technica AT-91E. Проигрыватель уже поступил в продажу в России, его розничная цена – 49800 рублей.