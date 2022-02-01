Автоматический Pro-Ject A1

01.02.2022 11:34

В ближайшее время в России начнутся продажи виниловых проигрыватей Pro-Ject новой модели. Особенность «вертушек» A1 – автоматическое управление.



Чтобы начать прослушивание, нужно установить пластинку и нажать кнопку. Тонарм автоматически переместится к началу первой композиции и опустит иглу картриджа на звуковую дорожку. Когда запись будет прослушана полностью, сработает автостоп, тонарм так же самостоятельно поднимется и вернётся в исходное положение.



Шасси A1 – из MDF, с демпфирующими опорами. В новинке используется устанавливают на изготовленный с высокой точностью подшипник и демпфируют для исключения вибраций. Скорость вращения пластинки составляет 33 1/3 или 45 оборотов в минуту, её можно менять нажатием кнопки. Тонарм A1 сделан из алюминия и оснащён специально разработанным для A1 шеллом из композитного материала на основе карбона. Звукосниматель – Ortofon OM10.



Проигрыватели виниловых дисков Pro-Ject A1 поставляются полностью настроенными и готовыми к использованию – со встроенным фонокорректором, фирменным Phono-кабелем и пылезащитной крышкой.