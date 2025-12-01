ВХОД НА САЙТ

Автомобиль будущего – уже сегодня


01.12.2025

 

 

Акустические системы британской компании Warwick Acoustics, как утверждает производитель, создают иллюзию того, что вы находитесь в пространстве, в десять раз превышающем объём салона вашего автомобиля. 

 

Фирменные электростаты нового поколения – тонкие, лёгкие и, если верить маркетологам бренда, способны творить чудеса. Под которыми подразумевается уникальная способность новых автомобильных динамиков Warwick Acoustics (компания выпускает хай-эндные наушники и усилители; ценовая категория фирменной продукции: 50 тысяч долларов за пару АС и ЦАП): когда вы включаете бортовую аудиосистему, вам кажется, что вы находитесь в помещении площадью на порядок больше, чем салон вашей машины. Почему так происходит? Потому что человеческое ухо слышит, откуда исходит звук, и на каком расстоянии находится источник звука. И, поскольку салон автомобиля довольно мал, вполне очевидно, что вы тут же понимаете, где находятся динамики. Но не в случае с электростатами Warwick, которые генерируют плоские или почти плоские звуковые волны, без кричащих высоких частот или гулких низких. Человеческое ухо воспринимает их как звук, возникший на значительном удалении – в некоторых случаях на расстоянии до 30 м, и вам кажется, что вы находитесь в пространстве, значительно превышающем физические размеры салона автомобиля. 

 

Каждый громкоговоритель Warwick Acoustics представляет собой сверхтонкую электрически заряженную мембрану, расположенную между двумя перфорированными металлическими пластинами, выполняющими роль электродов. Проходя через эти пластины, аудиосигнал создаёт переменное электростатическое поле, которое тянет и толкает мембрану вперёд и назад, создавая звуковые волны. Такая конструкция имеет значительное преимущество перед традиционными акустическими системами, поскольку может быть намного тоньше последних; например, в ассортименте Warwick есть динамики толщиной всего 1 мм, которые весят на 90% меньше, чем обычные. Ещё одна особенность новой технологии – возможность размещать акустические системы в нестандартных местах, например, в передних стойках кузова или в потолочной панели, что ещё больше расширяет возможности по созданию эффекта присутствия в большом зале. Ожидается, что новая разработка Warwick будет реализована в 2026 году, на базе продукции одного из известнейших автопроизводителей.

2007