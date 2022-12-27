Автомобиль – Volvo, звук – Bose

27.12.2022 12:47

В новых электрокарах Volvo EX90 можно будет послушать Bose. Продажи автомобилей начнутся в 2024 году; два производителя планируют расширить сотрудничество и оснащать аудиосистемами Bose и другие модели Volvo.



Как сообщается в пресс-релизе, звук будет образцовым – того самого качества, которое принесло Bose популярность во всём мире. Volvo манит будущей покупателей премиальным саундом, Bose же рассчитывает привлечь к своей продукции внимание «нового поколения» потребителей – потребителей, не мыслящих свою жизнь без постоянного взаимодействия с огромным количеством цифровых устройств.



В автомобили Volvo EX90 будут устанавливаться аудиосистемы Bose, состоящие из 14 динамиков. Система разработана с использованием фирменной технологии Perceptual Sound Rendering (PSR). Она позволяет исключительно точно настроить звук в салоне, сделав его ещё более ярким и реалистичным. Усовершенствованные алгоритмы обработки цифрового сигнала Centerpoint 360 создают своего рода объёмную звуковую оболочку, внутри которой располагаются водитель и пассажиры, а благодаря технологии SurroundStage каждый слушатель оказывается в самом центре виртуальной звуковой сцены – независимо от того, в какой части салона он находится. За более точное воспроизведение низких частот «отвечает» технология BassSync, а технология шумокомпенсации AudioPilot 3 автоматически отслеживает все источники устойчивого фонового шума и оптимизирует звучание динамиков.



