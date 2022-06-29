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Автономные биоаккумуляторы


29.06.2022 13:34

 

 

Пока учёные в Великобритании изучают мотыльков и пытаются понять, приведут ли эти исследования к появлению новых, особенно эффективных звукопоглощающих материалов, в США работают над созданием биоаккумуляторов, которые вырабатывают электричество благодаря взаимодействию различных бактерий.

 

Команда исследователей Бингемтонского университета (Нью-Йорк) разработала биобатарею, которая не разряжается в течение нескольких недель; несколько таких аккумуляторов могут быть объединены в один аккумуляторный блок с увеличенным выходным напряжением и током. Одним из вариантов применения таких аккумуляторов могут стать беспроводные сенсорные сети, развёрнутые на значительном удалении от населённых районов и в суровых условиях. При использовании традиционных батарей обслуживание таких сетей крайне затруднительно – до них далеко и долго добираться, а менять аккумуляторы физически тяжело. Учёные из США уверены, что результаты их работы будут востребованы: развитие «Интернета вещей» и технологий искусственного интеллекта приведёт в ближайшем будущем к появлению огромного количества миниатюрных «умных» устройств, автономных и постоянно включённых.  

 

В трёх расположенных вертикально, одна над другой, камерах находятся бактерии разных типов. Верхние вырабатывают пищу для расположенных ниже, те, в свою очередь, производят некие химические соединения, способствующие перемещению электронов; бактерии из самого нижнего отсека вырабатывают электричество.  Размер такого аккумулятора – 3 см х 3 см. Учёные сравнивают созданные ими батарейки с «кирпичиками» Лего: их можно объединять и как угодно менять конфигурацию – в зависимости от того, какая электрическая мощность требуется тому или иному датчику или другому электронному устройству. Цель команды разработчиков – сделать такие элементы питания совсем маленькими, создать «умную пыль», для работы которой достаточно энергии, генерируемой парой бактериальных клеток. Тогда можно будет просто посыпать этой пылью те устройства, которым постоянно требуется питание.

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