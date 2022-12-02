Автозвук станет другим?

02.12.2022 10:22

Компания LG Display разработала продукт, который получил название Thin Actuator Sound Solution. Это звуковой преобразователь, позволяющий заменить традиционные динамики, устанавливаемые в салонах автомобилей.

Слово thin (тонкий) в названии следует понимать буквально: устройство – размером с паспорт (150 мм x 90 мм), его толщина – всего 2,5 мм (две сложенные вместе монеты). Весит преобразователь 40 г. Среднестатистический автомобильный динамик как минимум в три раза тяжелее и имеет в 10 раз бОльшую глубину. Компактное устройство можно размещать в любой части салона автомобиля: в приборной панели, под обивкой потолка или дверей, в подголовниках и так далее. Декоративные решётки-грили не нужны, пространство салона используется более эффективно, а звук, как утверждают разработчики – высочайшего качества. По сути, это в прямом смысле невидимый громкоговоритель, который может стать поистине революционным открытием для рынка автозвука. Впрочем, пока нет никакой информации о мощности и других технических характеристиках этого решения; его премьера состоится на выставке CES 2023. Известно лишь, что в разработке принимали участие специалисты известной компании-производителя аудиокомпонентов с мировым именем, название которой не разглашается.

Работа над созданием нового звукового решения велась давно. Ещё в 2019 году LG представила фирменную панель Crystal Sound OLED (CSO) с инновационной технологией, позволяющей использовать OLED-дисплей смартфона в качестве динамика. Вся поверхность дисплея превращается в диафрагму, вибрации которой приводят к появлению звука весьма впечатляющей громкости, с высокой чёткостью и детализацией.