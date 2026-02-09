AWOL Vision: вызов принят

09.02.2026 22:10

Компания AWOL Vision представила новинку – 150-дюймовый проекционный ALR экран для использования с ультракороткофокусными проекторами.



Полное название экрана: Fresnel PET Daylight ALR. Новинка предназначена для больших кинозалов, как частных, так и коммерческих, и это одно из самых больших на сегодня ALR-решений, то есть экранов с особыми отражающими свойствами, избирательно отражающих свет. Размеры Fresnel PET Daylight ALR: 334,9 см х 190 см. Особая ПЭТ-подложка обеспечивает долговечность полотна экрана. Качество изображения остаётся стабильно высоким даже в тех случаях, когда помещение не полностью затемнено.

Презентация Fresnel PET Daylight ALR состоялась в рамках проходившей в Барселоне выставки ISE 2026. Компания планирует расширить ассортимент предлагаемых решений для UST-проекции. Задача весьма сложная, когда речь заходит об очень больших экранах, но разработчики AWOL Vision уверены, что в силах предложить рынку новые модели таких экранов с отличными показателями контрастности, яркости и цельности изображения.