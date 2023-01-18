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Балансные фонокорректоры Pro-Ject


18.01.2023 10:50

 

 

Балансные фонокорректоры Pro-Ject Phono Box DS3 B и Phono Box S3 B появились в продаже в российских аудиосалонах.  Главная особенность этих устройств – полностью балансная схемотехника, благодаря чему вероятность появления помех сведена к минимуму, а звучание – детализированное и естественное. В корректорах предусмотрен фильтр, устраняющий инфранизкочастотные помехи; при необходимости его можно отключить. Металлические корпуса надёжно защищают схемы аппаратов от помех и вибраций.

 

Одно из основных преимуществ Pro-Ject Phono Box DS3 B – пассивные цепи RIAA-коррекции. Отметим также удобство настройки: входное сопротивление можно плавно регулировать прямо во время прослушивания музыки. Фонокорректор оснащён балансными входами на разъёмах 5 pin Mini XLR и XLR и небалансными RCA. Выходные разъёмы – XLR и RCA.

 

Благодаря тому, что кнопки управления Pro-Ject Phono Box S3 B находятся на передней панели фонокорректора, пользоваться устройством стало гораздо проще. Установленные параметры отображаются с помощью светодиодов. Имеющиеся входные разъёмы – 5 Pin Mini XLR и RCA; выходные – XLR и RCA.

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