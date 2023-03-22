ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Балансные кабели Pro-Ject


22.03.2023 11:17

 

 

Российские поклонники австрийской компании Pro-Ject получили возможность подключать свои проигрыватели виниловых дисков к балансным входам фонокорректора фирменными кабелями.

 

Pro-Ject выпускает широкий ассортимент балансных Phono-кабелей, и большинство моделей теперь можно купить в России. Три новые линейки – это наиболее доступные по цене Connect It Phono E, линейка кабелей средней ценовой категории Connect It Phono S, а также премиальные Connect It Phono DS. Кабели бюджетных моделей оснащаются разъёмами mini XLR - mini XLR или RCA - mini XLR; проводники сделаны из бескислородной меди высокой степени очистки, а диэлектрики – из полиэтилена; ёмкость кабелей длиной 1,23 метра составляет 130 пФ. В серии Connect It Phono S представлены соединительные кабели с разъёмами трёх типов: mini XLR - mini XLR, RCA - mini XLR, 5P - mini XLR. Проводник – из бескислородной меди (чистота 99,99%), диэлектрик полиэтиленовый; ёмкость 100 пФ (1,23 м). Наконец, в моделях самого высокого класса из серии Connect It Phono DS используются посеребренные медные проводники OFC (чистота 99,99%), а вариантов разъёмов – пять: mini XLR - mini XLR, RCA - mini XLR, 5P - mini XLR, mini XLR - XLR, 5P - XLR (последний – на фото). Ёмкость кабелей этой серии составляет 90 пФ.

 

Для балансного подключения (True Balance) кабелями Pro-Ject совместимого фирменного проигрывателя виниловых дисков (даже с RCS выходами) на «вертушке» должен быть установлен картридж с подвижной катушкой (тип MC).

Связанные новости:
 Чистое питание = чистый звук: Pro-Ject Power Box DS3 Sources - 13.03.2023 11:30
 Pro-Ject: всё самое лучшее для любителей винила - 28.02.2023 10:38
 Подвезли новые Pro-Ject… - 31.01.2023 10:25
 Балансные фонокорректоры Pro-Ject  - 18.01.2023 10:50
 На российском рынке появились межблочные кабели Pro-Ject с разъемами Neutrik - 29.12.2022 13:16
 Звукосниматель Pro-Ject Pick It S2 MM - 16.11.2022 09:05
 XLR-кабели WireWorld - 29.08.2011 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007