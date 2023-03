Балансные кабели Pro-Ject

22.03.2023 11:17

Российские поклонники австрийской компании Pro-Ject получили возможность подключать свои проигрыватели виниловых дисков к балансным входам фонокорректора фирменными кабелями.



Pro-Ject выпускает широкий ассортимент балансных Phono-кабелей, и большинство моделей теперь можно купить в России. Три новые линейки – это наиболее доступные по цене Connect It Phono E, линейка кабелей средней ценовой категории Connect It Phono S, а также премиальные Connect It Phono DS. Кабели бюджетных моделей оснащаются разъёмами mini XLR - mini XLR или RCA - mini XLR; проводники сделаны из бескислородной меди высокой степени очистки, а диэлектрики – из полиэтилена; ёмкость кабелей длиной 1,23 метра составляет 130 пФ. В серии Connect It Phono S представлены соединительные кабели с разъёмами трёх типов: mini XLR - mini XLR, RCA - mini XLR, 5P - mini XLR. Проводник – из бескислородной меди (чистота 99,99%), диэлектрик полиэтиленовый; ёмкость 100 пФ (1,23 м). Наконец, в моделях самого высокого класса из серии Connect It Phono DS используются посеребренные медные проводники OFC (чистота 99,99%), а вариантов разъёмов – пять: mini XLR - mini XLR, RCA - mini XLR, 5P - mini XLR, mini XLR - XLR, 5P - XLR (последний – на фото). Ёмкость кабелей этой серии составляет 90 пФ.



Для балансного подключения (True Balance) кабелями Pro-Ject совместимого фирменного проигрывателя виниловых дисков (даже с RCS выходами) на «вертушке» должен быть установлен картридж с подвижной катушкой (тип MC).