Балансный ЦАП Modius от Schiit Audio

10.06.2020 07:00

Новинка модельного ряда Schiit Audio – недорогой балансный ЦАП Modius с фирменным интерфейсом Unison USB. Рабочее название устройства – Modius Maximus; разработчики хотели сказать, что их новое творение – «тот же Modi, только больше и лучше».



В новой модели – более современный ЦАП АКМ (AK4493 вместо AK4490), больше входов, чем у Modi (имеется полный набор SPDIF-входов: коаксиальный, оптический и AES), а интерфейс Unison USB раньше использовался только в дорогих моделях. Питается Modius или по шине USB от компьютера, или от внешнего сетевого блока питания 5В с разъёмом микро USB. За работу Unison USB и коммутатора цифровых сигналов отвечает мощный 32-битный микропроцессор Microchip с частотой 200 МГц – уникальное схемотехническое решение Schiit Audio.



Modius подходит для любых систем с балансной и несимметричной коммутацией, а по габаритам идеально сочетается с фирменными усилителями Asgard, Valhalla, Jotunheim и Lyr. Цвет корпуса устройства: серебристый или чёрный. В России новинка появится в продаже ориентировочно в августе 2020 года по цене 30 тысяч рублей.