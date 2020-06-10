ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Балансный ЦАП Modius от Schiit Audio


10.06.2020 07:00

 

 

Новинка модельного ряда Schiit Audio – недорогой балансный ЦАП Modius с фирменным интерфейсом Unison USB. Рабочее название устройства – Modius Maximus; разработчики хотели сказать, что их новое творение – «тот же Modi, только больше и лучше».

 

В новой модели – более современный ЦАП АКМ (AK4493 вместо AK4490), больше входов, чем у Modi (имеется полный набор SPDIF-входов: коаксиальный, оптический и AES), а интерфейс Unison USB раньше использовался только в дорогих моделях. Питается Modius или по шине USB от компьютера, или от внешнего сетевого блока питания 5В с разъёмом микро USB. За работу Unison USB и коммутатора цифровых сигналов отвечает мощный 32-битный микропроцессор Microchip с частотой 200 МГц – уникальное схемотехническое решение Schiit Audio.

 

Modius подходит для любых систем с балансной и несимметричной коммутацией, а по габаритам идеально сочетается с фирменными усилителями Asgard, Valhalla, Jotunheim и Lyr. Цвет корпуса устройства: серебристый или чёрный. В России новинка появится в продаже ориентировочно в августе 2020 года по цене 30 тысяч рублей.

Связанные новости:
 Schiit Audio Bifrost 2 и Asgard 3 уже в продаже - 20.01.2020 14:00
 Schiit Audio погрязла в ереси - 03.12.2019 14:55
 Виниловый проигрыватель Sol от Schiit Audio  - 12.09.2019 08:00
 Новые герои «саги о Schiit Audio» - 04.09.2019 11:27
 Schiit Audio представляет модульный усилитель Ragnarok 2 - 25.06.2019 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007