Балансный фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B

05.08.2025 15:44

Tube Box S3 B – новинка в ассортименте австрийского производителя Pro-Ject, MM/MC-фонокорректор с балансной конструкцией.

Фонокорректор оснащён входными разъёмами mini-XLR и RCA, а также выходами XLR и RCA, что позволяет использовать новинку в том числе и в составе систем с небалансной передачей сигнала. В основе конструкции Pro-Ject Tube Box S3 B – принцип «двойное моно»: производитель обещает «широкую стереокартину с натуральной расстановкой образов». Схема выполнена на дискретных компонентах, цепь RIAA-коррекции – полупассивная: так устраняются фазовые и частотные искажения. Благодаря использованию ламп звук приобретает объём.

Настройка параметров MM/MC-фонокорректора Tube Box S3 B для работы с различными звукоснимателями осуществляется кнопками на передней панели устройства. Есть отключаемый фильтр Subsonic. Металлический корпус защищает схемы аппарата от внешних помех.