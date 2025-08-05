ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Балансный фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B


05.08.2025 15:44

 

 

Tube Box S3 B – новинка в ассортименте австрийского производителя Pro-Ject, MM/MC-фонокорректор с балансной конструкцией.

 

Фонокорректор оснащён входными разъёмами mini-XLR и RCA, а также выходами XLR и RCA, что позволяет использовать новинку в том числе и в составе систем с небалансной передачей сигнала. В основе конструкции Pro-Ject Tube Box S3 B – принцип «двойное моно»: производитель обещает «широкую стереокартину с натуральной расстановкой образов». Схема выполнена на дискретных компонентах, цепь RIAA-коррекции – полупассивная: так устраняются фазовые и частотные искажения. Благодаря использованию ламп звук приобретает объём.

 

Настройка параметров MM/MC-фонокорректора Tube Box S3 B для работы с различными звукоснимателями осуществляется кнопками на передней панели устройства. Есть отключаемый фильтр Subsonic. Металлический корпус защищает схемы аппарата от внешних помех.

Связанные новости:
 Pro-Ject E1.2: «дорогой» звук за небольшие деньги - 31.07.2025 12:03
 Очень чистый винил… - 16.06.2025 18:13
 Pro-Ject Pick It MM EVO – российским виниломанам - 11.06.2025 14:54
 Pro-Ject Debut PRO S Balanced (Pick it S2 C Black): звучит солидно - 07.06.2025 12:24
 Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl 2: флагман среди фонокорректоров - 17.05.2025 15:45
 «Стрелочный» хит: Premiera A3 - 12.05.2025 16:26
 Звукосниматели Ortofon SPU GTX S и GTX E  - 29.04.2025 13:41
 До луны рукой подать - 03.12.2024 11:37
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007