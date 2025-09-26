ВХОД НА САЙТ

Bang & Olufsen Beo Grace: красота и эффективность

26.09.2025


Bang & Olufsen Beo Grace – полностью беспроводные наушники-вкладыши с усовершенствованной системой шумоподавления, увеличенной продолжительностью работы и поддержкой Bluetooth LE Audio и кодеков SBC, AAC и LC3.

 

Большие высокочувствительные микрофоны и 12-миллиметровые титановые драйверы нового образца «упакованы» в корпуса, которые на 15% меньше, чем у других фирменных устройств этой же категории. Наушники лучше «сидят» в ушных каналах, ими намного комфортнее пользоваться в течение длительного времени, звук стал мощнее, адаптивная система ANC – в четыре раза эффективнее. При этом, как утверждают представители компании, если активирован режим пропускания (Transparency), пользователь и вовсе забывает, что он в наушниках. Новая фирменная технология EarSense в режиме реального времени определяет уникальный пользовательский акустический профиль и автоматически подстраивает звучание.  

 

Отличительная черта Bang & Olufsen Beo Grace – корпуса из шлифованного алюминия. Сенсорные кнопки невероятно чувствительны, а наличие функции NearTap позволяет менять уровень громкости, вообще не прикасаясь к наушнику. Поддерживается голосовое управление. Маленький зарядный чехол легко помещается в карман; дополнительно можно приобрести небольшой кожаный футляр (чёрного, красного или песочно-серого цвета) с ремешком. Чехол выполняет функцию беспроводного передатчика, а с помощью входящего в комплект поставки адаптера с USB-C на 3,5 мм его можно подключить к любому цифровому или аналоговому источнику. Наушники защищены от пыли и влаги (IP57) и способны проработать без подзарядки в течение 4,5 часов с активированной системой шумоподавления и до 17 часов с подзарядкой в чехле. После пяти минут быстрой подзарядки слушать музыку можно ещё в течение двух с половиной часов. В продаже новинка появится 17 ноября, производитель даёт на неё трёхлетнюю гарантию.

2007