Bang & Olufsen: «икона стиля» 1990-х возвращается

27.04.2024 17:59

Компания Bang & Olufsen продолжает реинкарнировать собственные разработки. К без малого сотне проигрывателей виниловых пластинок 4000с образца 1970-х (95 таких устройств было продано в этом году) добавился ещё один гость из прошлого – CD-плеер Beosound 9000.



Производитель планирует продать 200 единиц – точнее, 200 комплектов, ведь купить можно будет не отдельный проигрыватель компакт-дисков, а готовую музыкальную систему, в которую, помимо CD-плеера, войдут активные беспроводные колонки Beolab 28 (они появились в ассортименте Bang & Olufsen в 2021 году) и пульт управления Beoremote One. Розничная цена такого комплекта составит 55 тысяч долларов США. Старые плееры Beosound 9000 (выпуск этой модели был начат в 1996 году) были свезены на фабрику компании в датском городе Струер, где их почистили, заново отполировали, настроили и тщательно протестировали.



Цель продажи старых моделей – показать потребителям, особенно молодым, что фирменный дизайн Bang & Olufsen не устаревает, а продукция, которую покупали ещё мамы и папы или даже бабушки и дедушки современных аудиолюбителей, ничем не уступает самой новой и высокотехнологичной. Иными словами, «срок годности» аудиокомпонентов B&O неограничен.



