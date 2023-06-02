Bang & Olufsen имени Фернандо Алонсо

02.06.2023 02:10

Bang & Olufsen выпустила ограниченную партию портативных громкоговорителей Beosound Explore, посвящённую двукратному чемпиону мира серии Формулы 1 (2005 и 2006 года) и бренд-амбассадору датской компании Фернандо Алонсо (Fernando Alonso). Портативная колонка имеет алюминиевый корпус синего цвета и контрастирующий с ним красный ремешок. В верхней части громкоговорителя – автограф гонщика, на ремешке – число 14, номер автомобиля Алонсо в команде Aston Martin.



Цитируем самого Алонсо: «Музыка всегда помогала мне подготовиться к гонке; успокоить ум, сосредоточиться и настроиться на победу. Поэтому я горжусь нашим сотрудничеством с Bang & Olufsen».



Beosound Explore – колонка, отлично подготовленная для использования вне стен дома: это самая лёгкая акустическая система из всей линейки Bang & Olufsen, а её корпус устойчив к появлению царапин и других повреждений. Громкоговоритель можно без опасений брать с собой на природу: защита от пыли и влаги – IP67; это значит, что колонка выдерживает получасовое пребывание в воде на глубине до 1 м. Запас автономной работы – до 27 часов.



