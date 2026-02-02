ВХОД НА САЙТ

Bang & Olufsen обоснуется в саду…


02.02.2026 15:20

 

 

На выставке Integrated Systems Europe 2026 в Барселоне компания Bang & Olufsen покажет свою первую ландшафтную акустическую систему.

 

Это первый за всю историю бренда всепогодный громкоговоритель, полностью, от проектирования до производства, созданный в Bang & Olufsen. Презентуя новинку, компания заявляет о своих планах на дальнейшее развитие направления так называемой архитектурной акустики. Известно, что новый продукт станет частью фирменной унифицированной мультирум-платформы: пользователю гарантировано беспрерывное музыкальное сопровождение даже в том случае, если он выходит из дома – в сад, патио и т.д. Уличные аудиозоны перестают быть изолированными и становятся частью единой аудиосреды. 

 

В отличие от другой фирменной продукции, новая акустическая система будет доступна конечному потребителю только через профессиональные каналы сбыта – инсталляторов и интеграторов, которые занимаются комплексным оснащением и реализацией AV-проектов «под ключ». Также сообщается, что новинка будет доступна в самых разных вариантах отделки – в рамках проекта Bang & Olufsen Atelier; прочие детали пока не разглашаются. В продажу продукт поступит ориентировочно к концу 2026 года.

