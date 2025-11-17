ВХОД НА САЙТ

Bang & Olufsen породили «Титана»


17.11.2025

 

 

Величайшей (в значении «с большой буквы», а не самого большого размера) напольной акустической системой называют Beolab 90 в самой компании Bang & Olufsen. Впрочем, определение «очень большая» к ней тоже применимо: высота одного громкоговорителя – 120 см, вес – более 130 кг. 

 

Недавно производитель объявил о выпуске новой версии этих поистине легендарных активных колонок – спустя 10 лет после выхода оригинальной модели. Как и в базовом варианте, у Bang & Olufsen Beolab 90 Titan Edition восемнадцать динамиков (каждый – с индивидуальным усилением), которые излучают звук во всех направлениях. Конструкция немного упрощена: с колонок сняли акустическую оболочку, обнажив алюминиевый корпус. Beolab 90 Titan Edition – продукт программы Atelier B&O. Новинка «демонстрирует мастерство превращения акустической инженерии в произведение искусства». «Грубая, но элегантная» текстура – результат пескоструйной шлифовки металла (процесс производится вручную). Нижние панели, напротив, до блеска отполированы, что, как сообщается в пресс-релизе, создаёт иллюзию парения колонок.

 

Производитель пока не раскрывал стоимость Beolab 90 Titan Edition, как и не уточнял, сколько пар Titan Edition будет выпущено: известно лишь об «очень небольшой партии». Зато компания сообщила, что в ближайшие месяцы выпустит ещё четыре специальные версии этой модели.

