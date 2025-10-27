ВХОД НА САЙТ

Bang & Olufsen: сто лет инноваций


27.10.2025 17:02

 

 

К собственному юбилею компания выпустила серию устройств Centennial Collection. В неё входят Beoplay H100, Beosound A5 и Beosound A9 (пятого поколения). Коллекция разработана как посвящение разным этапам долгой истории B&O и использовавшимся в разные годы фирменным дизайнерским решениям, от клетчатых грилей первых моделей радиоприёмников до ярких цветов, популярных в 1970-х.

 

Беспроводные наушники Beoplay H100 с кожаным оголовьем, выполненные в фирменных цветах Century Brown, Century Red и Chestnut Brown – с титановыми динамиками, поддержкой Dolby Atmos и адаптивным шумоподавлением; в комплект входит чехол, также из натуральной кожи – отличительный признак современной эпохи роскоши. Портативная колонка Beosound A5 Century Weave – с грилем из экологичного материала с рисунком, повторяющим клеточки ткани, использовавшейся в 1950-х. Напольной колонке Beosound A9 Century Blue ретро шарм придаёт ткань Kvadrat Centennial Cadence; окантовка и ножки из алюминия – отсыл к элегантности в стиле «индастриал», характерной для 1980-х. Каждое устройство – с логотипом B&O Est. 1925 Anniversary и девизом «Неизменно стремимся создавать лучшее».

 

Комментируя появление Centennial Collection и признавая высокое качество и безусловную индивидуальность продукции бренда, некоторые эксперты высказывают недоумение: почему столь знаменательная дата в истории именитого датского производителя отмечена лишь новым дизайном, но не технологическими инновациями.

