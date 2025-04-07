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Bang & Olufsen вознесли природу на пьедестал


07.04.2025 14:54

 

 

Дизайнеры Bang & Olufsen опять поразили всех. Компания выпустила новую версию популярной модели фирменных акустических систем Beosound Balance. Новинка получила название Beosound Balance Natura – и это колонка, которая радикальным образом отличается от того, что представляет себе среднестатистический потребитель, когда слышит словосочетание «акустическая система».

 

Beosound Balance Natura – не просто громкоговоритель, но дизайн-объект, он предлагается ценителям в рамках программы B&O Atelier Bespoke и разработан при участии итальянского бренда Antolini. Официальной премьеры пока не было – она состоится в рамках Миланской недели дизайна, которая начнётся завтра. Электронная «начинка» и возможности колонки практически не изменились: семь динамиков совокупной мощностью 850 Вт, поддержка беспроводных платформ AirPlay 2, Spotify Connect и Google Chromecast, голосовые помощники Amazon Alexa и Google Assistant. Звук излучается на 360 градусов, поэтому громкоговоритель можно поставить в центре комнаты.

 

Главное отличие от базовой модели – в материале, из которого сделано основание конструкции. Раньше использовались мрамор или древесина дуба, а Beosound Balance Natura стоит на высоком пьедестале из натурального кварца или ископаемой древесины. Они очень дорогие и редкие, поэтому Beosound Balance Natura будет выпущена небольшой партией – всего 16 устройств. Дополнительный элемент дизайна, лаконичный и очень стильный – кольцо из шлифованного алюминия между самой колонкой и основанием. Каждая акустическая система будет уникальной – для отделки будут использоваться разные материалы. Соответственно, и цена каждой колонки устанавливается индивидуально, и, что очевидно, намного превышает цену стандартной Beosound Balance (которая стоит от 3300 долларов США).

 

В рамках Недели дизайна Bang & Olufsen покажет и другую фирменную продукцию, созданную в коллаборации с компанией Antolini: телевизор Beovision Theatre 55” и пару акустических систем Beolab 28, также с отделкой натуральным камнем.

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