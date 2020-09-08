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Bang & Olufsen возобновит производство классических моделей


08.09.2020 11:50

 

 

В рамках проекта реновации (не путать с программой правительства Москвы!) компания Bang & Olufsen вновь начнёт производство классических моделей, в том числе виниловых проигрывателей Beogram 4000 и других устройств, выпускавшихся почти 50 лет назад.

 

Идея маркетологов датского бренда – «вернуть к жизни» несколько лучших моделей, созданных конструкторами и дизайнерами Bang & Olufsen, тех, которые в прессе принято называть «культовыми» и «знаковыми». Первым таким устройством станет проигрыватель виниловых дисков Beogram 4000; его в 1972 году разработал Якоб Йенсен, занимавший в то время пост главного дизайнером B&O. В компании обещают, что будут использовать такие же механические и электронные компоненты, что и почти 50 лет назад, дополнив конструкцию новыми элементами и используя современные технологии.

 

Повторный запуск виниловых проигрывателей Beogram 4000 в производство ожидается уже в конце нынешнего года. Они будут выпущены ограниченным тиражом. Информации о ценах пока нет.

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