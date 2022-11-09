Bang & Olufsen возрождает бренд Beocom

09.11.2022 12:43

Bang & Olufsen вывел на рынок аудиооборудования для коммерческих целей новую модель наушников, получившую название Beocom Portal. Так компания рассчитывает привлечь новых лояльных к бренду потребителей.



Новинка адресована категории потребителей, значительно выросшей количественно за последнюю пару лет. Это те, кто перешёл, полностью или частично, на удалённую работу из дома; люди, привыкшие к высокому качеству жизни и не готовые отказываться от него даже в тех случаях, когда речь идёт о сугубо функциональных устройствах. Наушники поставляются с беспроводным аппаратным ключом-донглом, уже подключённым к Beocom Portal. Встроенные микрофоны с технологией формирования направленного сигнала отсекают фоновые шумы и усиливают голос пользователя. Сенсорные элементы управления обеспечивают быстрый доступ к режиму активного шумоподавления и функции Mute.



Торговая марка Beocom появилась в 1982 году, когда компания Bang & Olufsen выпустила свою первую модель стационарных телефонных аппаратов для офисного применения. Продукция была снята с производства в 1998 году, а теперь бренд возвращается и будет использоваться для устройств, предназначенных для сегмента WFH (удалёнка, work from house).



