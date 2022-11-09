ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Bang & Olufsen возрождает бренд Beocom


09.11.2022 12:43

 

 

Bang & Olufsen вывел на рынок аудиооборудования для коммерческих целей новую модель наушников, получившую название Beocom Portal. Так компания рассчитывает привлечь новых лояльных к бренду потребителей.

 

Новинка адресована категории потребителей, значительно выросшей количественно за последнюю пару лет. Это те, кто перешёл, полностью или частично, на удалённую работу из дома; люди, привыкшие к высокому качеству жизни и не готовые отказываться от него даже в тех случаях, когда речь идёт о сугубо функциональных устройствах. Наушники поставляются с беспроводным аппаратным ключом-донглом, уже подключённым к Beocom Portal. Встроенные микрофоны с технологией формирования направленного сигнала отсекают фоновые шумы и усиливают голос пользователя. Сенсорные элементы управления обеспечивают быстрый доступ к режиму активного шумоподавления и функции Mute.

 

Торговая марка Beocom появилась в 1982 году, когда компания Bang & Olufsen выпустила свою первую модель стационарных телефонных аппаратов для офисного применения. Продукция была снята с производства в 1998 году, а теперь бренд возвращается и будет использоваться для устройств, предназначенных для сегмента WFH (удалёнка, work from house).

Связанные новости:
 Гибридный формат: быть или не быть - 23.02.2022 10:50
 «Жизнь опережает мечту», а B & O – времена года - 25.10.2021 12:09
 Logitech: первые TWS-наушники для бизнеса - 05.08.2021 10:14
 Назад в офис – эффективно и безопасно - 04.09.2020 12:21
 B & O: гармония звука и изображения - 10.04.2019 16:35
 B & O: весна-лето 2019 - 22.03.2019 08:00
 B & O цвета глубокой ночи - 10.12.2018 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007