ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Bang & Olufsen: вторая жизнь


22.06.2026 14:09

 

 

Очередная ретро «новинка», возвращённая к жизни благодаря программе Bang & Olufsen Recreated Classics – Beosystem 3000c Dune Grey Edition. 

 

Слушать винил – значит, замедлиться, глубже погрузиться в музыку, превратить рутинное прослушивание в ритуал. Так считают в Bang & Olufsen – и предлагают современным потребителям обратить внимание на старые проверенные временем модели, получившие вторую жизнь и новые возможности. Beosystem 3000c Dune Grey Edition – компактный музыкальный комплект с аналоговым звучанием и доступностью потокового аудио. Оригинальный проигрыватель виниловых дисков Beogram 3000, продажи которого начались в 1985 году, дополнен акустическими системами Beolab 8 и превращён в современный аудиокомплект, полностью готовый к использованию. 

 

Прикоснуться к истории стоит недёшево: цена Beosystem 3000c Dune Grey Edition – 30000 долларов. Зато таких комплектов – 100 на весь мир.

Связанные новости:
 Аудиосистема Дэвида Линча. Делайте ставки, господа… - 02.06.2025 21:25
 Старина и современность Bang & Olufsen - 28.05.2025 13:50
 B&O Beogram 4000с: возвращение легенды - 07.03.2025 20:33
 Beolab 8 получили сертификат совместимости WiSA Home Theater  - 29.11.2023 13:28
 Солирует Beolab 8! - 11.09.2023 11:12
 Beosystem 72-22: сколько живёт качество? - 02.03.2022 00:28
 Bang & Olufsen возобновит производство классических моделей - 08.09.2020 11:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007