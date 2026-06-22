Bang & Olufsen: вторая жизнь

22.06.2026 14:09

Очередная ретро «новинка», возвращённая к жизни благодаря программе Bang & Olufsen Recreated Classics – Beosystem 3000c Dune Grey Edition.



Слушать винил – значит, замедлиться, глубже погрузиться в музыку, превратить рутинное прослушивание в ритуал. Так считают в Bang & Olufsen – и предлагают современным потребителям обратить внимание на старые проверенные временем модели, получившие вторую жизнь и новые возможности. Beosystem 3000c Dune Grey Edition – компактный музыкальный комплект с аналоговым звучанием и доступностью потокового аудио. Оригинальный проигрыватель виниловых дисков Beogram 3000, продажи которого начались в 1985 году, дополнен акустическими системами Beolab 8 и превращён в современный аудиокомплект, полностью готовый к использованию.



Прикоснуться к истории стоит недёшево: цена Beosystem 3000c Dune Grey Edition – 30000 долларов. Зато таких комплектов – 100 на весь мир.