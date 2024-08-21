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Бар внутри акустической системы?


21.08.2024 14:05

 

 

В Сиднее (Австралия) появилось питейное заведение под названием JAM Record Bar, войдя в которое, посетители оказываются «внутри гигантского громкоговорителя». Цитата – из описания проекта, реализованного дизайнерами студии Akin Atelier.  

 

При разработке идеи владельцы бара (компания Merivale; ей также принадлежит звукозаписывающий лейбл JAM Recordings) и дизайнеры взяли за основу интерьеры и атмосферу так называемых listening bars (дословно «бары для прослушивания): они впервые появились в Японии в середине прошлого века и стали очень популярными, особенно в Токио, туда приходили выпить и послушать аудиозаписи.

 

JAM Record Bar занимает помещение в деловом центре Сиднея. Его площадь – 80 кв.м, в баре 45 посадочных мест; коллекция виниловых пластинок насчитывает 15000 наименований. Декор помещения довольно прост – для оформления стен использовали натуральную пробку и фанеру; дизайнеры называют его «аналоговым, простым, но утончённым». На потолке – изоляционные панели из стекловолокна, их специально оставили на виду. Атмосферу Токио в «золотой век винила» (1950-1960 гг.) воссоздают неоновые надписи, для ностальгирующих по ретро в баре установили винтажные светильники.

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