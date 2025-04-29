Barco ClickShare X и ClickShare X Plus: новый уровень ВКС

29.04.2025 19:07

ClickShare X Display и X Display Plus – новые устройства в ассортименте Barco, которые упрощают процесс проведения презентаций и видеоконференций и делают более эффективной совместную работу в офисах, учебных заведениях и пр.

ClickShare X Display и X Display Plus – больше, чем просто дисплеи: это полноценные беспроводные устройства категории «всё в одном». Они позволяют транслировать и отображать контент, поддерживают разрешение 4K, а функции интерактивного взаимодействия, например, аннотирование и совместное редактирование документов в реальном времени, делают их идеальным инструментом для совместной работы. Диагонали дисплеев: 65” и 86”. Подключаться к дисплеям, делиться контентом и управлять презентациями можно с помощью ClickShare App.

Новинки совместимы с различными платформами, поддерживают Windows, macOS, iOS и Android, без проблем интегрируются с другими решениями Barco, например, ClickShare Conference и ClickShare Present.



