Barco G100-W25: революция в проекционных технологиях

05.06.2025 12:20

Barco G100-W25 – первый в своём роде одночиповый лазерный DLP-проектор с яркостью 25000 люменов. Он открывает перед профессионалами новые горизонты, позволяя создавать яркие, детализированные масштабные проекции практически в любых условиях, в том числе и под открытым небом.



Разработка инженерами Barco модели G100-W25 задаёт новые стандарты качества в данном сегменте: компактный и энергоэффективный проектор с лазерно-фосфорной технологией и чипом DLP 0,96" обеспечивает беспрецедентную световую мощность, высочайшее качество изображения с разрешением WUXGA (1920×1200) и очень точную цветопередачу. G100-W25 поддерживает 4K UHD с частотой 60 Гц, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2a, HDBaseT и 3G-SDI и предоставляет инсталляторам полную свободу в его установке благодаря возможности поворота на 360° и широкому выбору сменных объективов с проекционным соотношением от 0.38:1 до 10.8:1.



Предусмотрены моторизованная регулировка зума, фокусировка и сдвиг линз, коррекция геометрии, сшивки и искривления изображения, что позволяет создавать сложные мультиэкранные проекции без потери качества. Уровень шума не превышает 46 дБ; температурный режим – до +50°C. Управление и мониторинг – через встроенное ПО Barco Projector Toolset, а также фирменные приложения для мобильных устройств.