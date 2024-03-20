Barco: оснащение переговорной «под ключ»

20.03.2024 12:42

Видеобар Barco ClickShare Bar Pro – многофункциональное устройство для оснащения переговорных комнат. В одном корпусе объединены видеокамера с сенсором высокой чёткости, микрофонный массив, стереофоническая система и система для беспроводных презентаций ClickShare.



Видеобар можно использовать для проведения презентаций, гибридных совещаний, для обычных видеозвонков. Чтобы оснастить переговорную комнату малой или средней площади, в дополнение к видеобару понадобятся один или два дисплея и доступ к локальной сети. Для показа презентаций и запуска приложений для видеоконференций используются персональные устройства сотрудников; в комплект поставки входят две аппаратные кнопки ClickShare Button, вся информация идёт по закрытому шифрованному каналу связи. Подключение простое и быстрое, дополнительное обучение не требуется, переход в рабочий режим происходит за считанные секунды.



Камера видеобара – с разрешением 4К, углом обзора 120 градусов и трёхкратным зумом. Система искусственного интеллекта поддерживает три автоматических режима кадрирования: групповой (в объектив попадают все участники), композиционный (камера в режиме реального времени собирает коллаж из портретов, вырезая лишние участки кадра), режим отслеживания спикера (в кадре остаётся только выступающий). Встроенный массив микрофонов – тоже под управлением ИИ: голоса выделяются из общей звуковой картины, а фоновые шумы устраняются. Мощности встроенных динамиков достаточно для помещения средней площади; настройки аудиосистемы оптимизированы для воспроизведения голосов.



