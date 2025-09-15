ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Barco QDX: флагманская яркость


15.09.2025 18:46

 

 

Новая серия 3DLP-проекторов Barco «задаёт новые ориентиры в плане яркости, чёткости и энергоэффективности». Так говорится в пресс-релизе, выпущеном по случаю появления линейки QDX, в которую входят семь моделей проекторов: QDX W35 и W45, QDX 4K35 и 4K45, а также QDX N4K25, N4K35 и N4K45.

 

Новинки считаются компактными устройствами: при яркости до 43000 люменов они весят не более 79 кг. Диапазон яркости входящих в серию моделей – от 25000 до 43000 лм. Проекторы Barco QDX поддерживают разрешение до 8K@60 Гц (7680×4320) и 4K@240 Гц и адаптируются к любым сценариям работы, а технология DynaBlack с динамической контрастностью 20000:1 позволяет получить изображение с превосходной детализацией, глубиной и насыщенностью цветов. Последней способствует и трёхчиповая DLP-архитектура в сочетании с лазерным источником света (ресурс работы – до 30 тысяч часов) и поддержкой Rec.709+.

 

Проекторы с оптической системой DuraOptix полностью совместимы с объективами серии TLD+ (TR: 0.4–11.2:1); это означает, что устройства можно использовать в помещениях любого размера. Предусмотрены коррекция трапецеидальных искажений, сдвиг объектива и возможность монтажа под любым углом. Программное обеспечение для управления новинками, включая мобильные приложения для настройки, калибровки и сшивки изображения – бесплатное. Централизованное управление через Barco Insights Management Suite позволяет удалённо контролировать целый парк проекторов. Фирменная программа EssentialCare включает круглосуточную поддержку, замену оборудования и гибкие сервисные условия.

Связанные новости:
 Barco G100-W25: революция в проекционных технологиях - 05.06.2025 12:20
 Barco ClickShare X и ClickShare X Plus: новый уровень ВКС - 29.04.2025 19:07
 Российский рынок проекторов сокращается?  - 11.03.2025 11:07
 Инсталляции нового поколения с Barco I600 - 13.12.2024 14:15
 Проекторы Barco G50: рекордсмены в классе  - 06.02.2024 11:51
 Для больших инсталляций: Barco UDM-W30 и UDM-4K30 - 12.01.2023 00:48
 Shure и Barco улучшат качество беспроводной ВКС - 11.05.2021 11:00
 Каждому IMAX – по лазерному Barco  - 19.04.2021 13:17
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007