Barco QDX: флагманская яркость

15.09.2025 18:46

Новая серия 3DLP-проекторов Barco «задаёт новые ориентиры в плане яркости, чёткости и энергоэффективности». Так говорится в пресс-релизе, выпущеном по случаю появления линейки QDX, в которую входят семь моделей проекторов: QDX W35 и W45, QDX 4K35 и 4K45, а также QDX N4K25, N4K35 и N4K45.



Новинки считаются компактными устройствами: при яркости до 43000 люменов они весят не более 79 кг. Диапазон яркости входящих в серию моделей – от 25000 до 43000 лм. Проекторы Barco QDX поддерживают разрешение до 8K@60 Гц (7680×4320) и 4K@240 Гц и адаптируются к любым сценариям работы, а технология DynaBlack с динамической контрастностью 20000:1 позволяет получить изображение с превосходной детализацией, глубиной и насыщенностью цветов. Последней способствует и трёхчиповая DLP-архитектура в сочетании с лазерным источником света (ресурс работы – до 30 тысяч часов) и поддержкой Rec.709+.



Проекторы с оптической системой DuraOptix полностью совместимы с объективами серии TLD+ (TR: 0.4–11.2:1); это означает, что устройства можно использовать в помещениях любого размера. Предусмотрены коррекция трапецеидальных искажений, сдвиг объектива и возможность монтажа под любым углом. Программное обеспечение для управления новинками, включая мобильные приложения для настройки, калибровки и сшивки изображения – бесплатное. Централизованное управление через Barco Insights Management Suite позволяет удалённо контролировать целый парк проекторов. Фирменная программа EssentialCare включает круглосуточную поддержку, замену оборудования и гибкие сервисные условия.



